Yeni AB Komisyonu 461 oyla seçildi

27.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:05

Yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından oylanarak 461 oyla kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin 2019-2024 yılları arasında görev yapacak yeni kabinesi Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edildi. Öğle saatlerinde yapılan oylamada, AP üyeleri Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na 461 oy ile onay verildi. Oylamada 157 karşıt ve 89 çekimser oy kullanıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine hitaben AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni AB Komisyonu olarak; iklim değişikliği, büyüme, demokratik katılım, yenilikçilik ve dijitalleşme gibi konulara öncelik verileceğini belirtti. Leyen ayrıca demokrasinin korunması, Avrupa değerleri, vatandaşların hakları ve hukukun üstünlüğü konularını da yeni AB Komisyonu için ana hassasiyetler olarak sıraladı.

Leyen'in 'Avrupa değerleri' ifadesi Brüksel'de yoğun tartışmalara neden olmuş ve 'asla ulaşılamayacak bir hedef' olarak değerlendirilmişti.

Göreve 1 Aralık 2019 Pazar günü itibariyle başlayacak olan yeni AB Komisyonu, Avrupa Birliği işleyişinde hükümet görevi görüyor. Her üye ülkeden görevlendirilen komiserler, kendileri için belirlenmiş alanlarda 5 yıl boyunca görev yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA