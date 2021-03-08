Yeni 5 tonluk Ford Transit "van" ve "kamyonet" Türkiye'de

Ford, ticari araç modeli Transit'in 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip "kamyonet" ve "van" versiyonlarını tanıttı.

Ford'dan yapılan açıklamada, Transit'in daha fazla yükleme kapasitesi sunan, yeni 5 tonluk van ve kamyonet versiyonlarının müşterilere sunulduğu kaydedildi.

Transit'in yeni van ve kamyonet versiyonlarının, ağır ticari emisyon (HDT) normlarına uygun Ford'un, 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motoruyla, dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliğini en üst seviyeye taşıdığı bildirilen açıklamada, ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, 300 kg ek taşıma kapasitesinin, özellikle belediye hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır ticari araç operatörlerinin hayatını kolaylaştırdığı vurgulanarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ford, Transit'in yeni versiyonları ile daha yüksek taşıma kapasitesine sahip ticari araç arayan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 5 tonluk Transit'in van versiyonu Ford'un ikonik yüksek tavanlı 'jumbo' van versiyonu olarak maksimum 2 bin 422 kilograma kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 metreküp yük hacmi ve beş Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanı ile sunuluyor. Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre basamak ile 4 bin 217 mm yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı kolaylaştırıyor. Ford'un 5 tonluk Transit kamyoneti ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi uzunluğu, veya sürücü dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme imkanı sunuyor. 5 tonluk Transit kamyonetin 'çift kabin' versiyonu, kasasız olarak, 2 bin 690 kilograma kadar maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. 'Tek kabin' versiyonu ise, filo çözümleri dahilinde isteğe bağlı sunuluyor. Transit kamyonet ayrıca, damperli, yandan yüklemeli, üstten erişimli veya araç taşıyıcı gibi açık gövde dönüşümleri için ideal bir seçenek oluyor."

Ağır işler için daha güçlü mekanik sistemler

Tüm 5 tonluk Transit versiyonlarının, arka tekerden çekiş özelliğiyle tam yüklü haldeyken optimum yol tutuşa sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun yanı sıra Ford'un Euro 6 güç aktarma organlarıyla donatılmış oldukları için optimum dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği sunduğu dile getirildi.

Açıklamada, 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm'ye kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırdığı vurgulanarak, elektrik destekli direksiyonun tüm 5 tonluk Transit'lerde standart donanım olarak sunulduğu kaydedildi.

Yeni 5 tonluk Transit araçlarda, altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe bağlı olarak, Ford'un 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih edilebildiğine değinilen açıklamada, "5 tonluk Transit'in artırılmış yük taşıma kapasitesi, geliştirilen mekanik özelliklerin daha kabiliyetli olmasını sağlayan bakım ve işletim kolaylığına sahip. Daha gelişmiş tekerlek göbeği tertibatları, tekerler ve daha geniş 205 mm arka lastiklerin yanı sıra arka aksta daha gelişmiş frenler içeren şasi, ağır yüklerin kolayca taşınmasını sağlıyor. Vanlar ayrıca daha ağır kargoları desteklemek için takviyeli üst gövde yapılarından ve diğer donanımlardan da yararlanıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kuzey Amerika'da satılan Transit modellerinde sağlamlığı ve dayanıklılığı ile kendini kanıtlayan 3 bin 500 kilogram kapasiteli arka aks, yeni 5 tonluk Transit'le ilk defa Türkiye'ye geliyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Sürüş konforundan vazgeçilmiyor

Açıklamada, yeni 5 tonluk Transit araçların, 2019 yılının sonlarında Transit ailesine eklenen iç tasarım özellikleri, ileri güvenlik ve sürücü destek teknolojilerini de içerdiği belirtilerek, bunlar arasında Ford'un SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi ile şerit takip sistemi, şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcısı gibi teknolojileri etkinleştiren elektronik kontrollü direksiyonun yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan