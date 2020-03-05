Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerine "solaryumlu" bakım

05.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:08

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un karşılaşmalarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun çimlerinin istenilen renk ve kalitede olması için solaryum olarak adlandırılan suni güneş ışığı uygulaması ile bakıma alındığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un karşılaşmalarını oynadığı 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor.

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle zarar gören stadyum çimlerine "yeşil sahaların solaryumu" olarak adlandırılan suni güneş ışığı panelleri yerleştirildi.

Stadyumda güneş ışığını az alan ve kökleşme sürecinde yeterince uzamayan çimlerin olduğu bölgeler tespit edilerek, bu bölgelere belirlenen oranda ışık veriliyor.



Suni ışık verme çalışmaları stadyum zemini istenilen kaliteye gelene kadar devam edecek.

Kaynak: AA