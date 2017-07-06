Yeni 3310'u Eski 3310'la Parçaladık! ( Dedenin İntikamı Vol2 )
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Yeni 3310'u Eski 3310'la Parçaladık! ( Dedenin İntikamı Vol2 )

Nokia 3310 İnceleme Videomuz İçin: https: //goo.gl/sm5qYh.