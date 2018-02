Yeni nesil Mercedes-Benz A-Serisi, selefinden daha verimli motorları, modern güvenlik teknolojileri ve konforlu yönüyle yeniden karşımıza çıktı.

Yeni 2019 Mercedes-Benz A serisi karşınızda



Stil konusuna gelince, yeni A Serisi, Mercedes"in Sensual Purity tasarım felsefesinin bir sonraki adımını temsil ediyor. Üçüncü nesil modelin agresif çizgileri ve yeni CLS ile benzer şekilde daha şık tasarlanması dikkatlerden kaçmıyor. Yeni A-Serisinin öne çıkmasına yardım eden bir iğer detay ise ön tasarımı. Düşük kaput seviyesi ve LED gündüz aydınlatmaları ile otomobil oldukça iddialı görünüyor. Bu arada, daha büyük tekerlek kemerleri (16-19 inç alaşımlı jantlar için) yeni A sınıfı yolda daha heybetli görünmesi sağlanmış.

Arka uç tasarıma gelince, aracın daha kaslı görünmesini sağlayan tamponlar dikkat çekiyor. İnce, iki bölümlü stoplar, oldukça estetik görünüyor. İç mekana doğru gelindiğinde daha avagart tasarım çizgileri modelde kullanılmış. Ortam aydınlatması 64 mevcut kombinasyon ile sunuluyor. Gelecekteki alıcılar, üç farklı ekran seçeneği ile gelecek. 7 inç büyüklüğünde tek ekran. İki adet 7 inçlik ekran kombinasyonu ve 10.25 inçlik ekran seçeneği de sunuluyor. Yeni A-Serisi, tamamen yeni multimedya sistemini ilk kez Mercedes A serisinde kullanacak. Otomobilde birde yapay zeka teknolojisi de kullanılacak.

The post Yeni 2019 Mercedes-Benz A serisi karşınızda appeared first on Carmedya.