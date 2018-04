Yeni 2018 Ford Focus Tanıtıldı

Ford, başarılı modeli Focus"u tamamen elden geçirdi. Yeni platform ve tasarım hatlarıyla dikkat çeken model, dört farklı karoser tipine sahip olacak.

Yeni Ford Focus basına tanıtıldı



İlk olarak 1998 yılında ortaya çıkan Ford Focus, daha sade bir tasarımla geldi. Yeni nesli ile karşımıza çıkan versiyon, selefine göre artık daha modenr görünüyor. ST-Line donanımı ile sunulan otomobil standart veriyon ile karşılaştırıldığında 10 mm daha alçak. Active versiyon ise hafif arazi severler için. Standart modele göre yerden 300 mm daha yüksek olan otomobil, hafif arazilerde elinizi kuvvetlendirecek.

Yeni 2018 Ford Focus"da hangi platform kullanılacak?



Yeni Ford Focus, markanın yeni platformu üzerinde yükselecek. C2 adını verdiği bu platform modele daha hafif bir yapı sunacak. Aks mesafesi 53 mm, uzunluğu ise 18 mm daha uzun olan otomobil, iç mekanda daha ferah bir kokpiti size sunacak. C2 platformu 2021 yılından itibaren tüm Ford modellerinden kullanılacak.

Yeni 2018 Ford Focus"da hangi motorlar ile gelecek?



Yeni Ford Focus ilk etapta üç silindirli 1.0 litre hacminde motor ile gelecek. Bu motor 85, 100 ve 125 HP güç seçeneklerinde sunulacak. Benzinli motor ürün gamında 1.5 litrelik motor da sunulacak. Bunların yanında dizel ürün gamında 1.5 litrelik motor da sunulacak. Bu motor 95 ve 120 HP güç seçenekleriyle gelecek.

