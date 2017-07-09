Yengesini ve komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da uyuşturucu parası vermediği için ağabeyinin eşi ile komşusunu bıçaklayıp öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıhamzalı Mahallesi 47100. Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Tavan isimli şahıs, kardeşinin eşi Fadime Tavan'ın evine gelerek para istedi. Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize Sabuncu'yu da bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer Tavan'ı mahalle sakinleri yakalayarak polise teslim etti.

Olayda bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Fadime Tavan ile Azize Sabuncu da gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Cinayet zanlısı Ömer Tavan ise emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne ardından adliyeye sevk edildi.