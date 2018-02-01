Yengesini Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar Etti

İzmir'in Konak ilçesinde, oturan Burhan K., pompalı tüfekle yengesi S.K.'yı vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

YENGESİ İLE TARTIŞMA YAŞADI

Olay, saat 20.00 sıralarında Saygı Mahallesi'ndeki Samsun Caddesi üzerindeki, S.K.'nın kaldığı evde meydana geldi.

Yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması geçiren ve eşinden boşanan 2 çocuk babası Burhan K., evde yalnız olduğu sırada yengesi S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

YENGESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından S.K., daha önce vefat eden eşinin kardeşi S.S.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan S.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, ardından silahı kendi başına doğrultan Burhan K. tetiğe dokundu.

AMCASI VE ANNESİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada eve gelen S.K.'nın oğlu Can K., kanlar içerisinde yatan amcası ile annesini görünce sinir krizi geçirdi. Genci olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekibinin kaptığı kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirledi.

Olayın şokunu üzerinden atamayan S.K.'nın sinir krizi geçiren oğlu Can K. da hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, S.K.'nın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren kardeşlerine de müdahalede bulundu.

CESETLER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Burhan K. ve S.K.'nın cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.