Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
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Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen yenge cinayetinin katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
16.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:26

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen yenge cinayetinin katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı mahkemede 57 yaşındaki yengesini, ağabeyini başka bir erkekle aldattığı iddiasıyla katlettiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz gün Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisine ait tütün tarlasında çalışan 57 yaşındaki Nazmiye Kocatürk, öğle saatlerinde yanına gelen eşinin kardeşi 37 yaşındaki Ali Kocatürk'ün bıçaklı saldırısına uğramış, aldığı bıçak darbeleri ile tarlada ölmüştü. Ağabeyinin eşini öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet işlediğini ve teslim olacağını söyleyen katil zanlısı, bölgeye gelen jandarma ekiplerine elindeki suç unsuru bıçak ile birlikte teslim olmuştu. Savcılık talimatı ile geniş çaplı soruşturma başlatılan olayda, katil zanlısı Ali Kocatürk, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan katil zanlısı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının mahkemede verdiği ifadede, ilk ifadesinde olduğu gibi yengesinin başka bir erkekle konuştuğunu ve ağabeyini aldattığı iddiasıyla cinayeti işlediğini söyledi. Katil zanlısı Kocatürk'ün ağabeyi ve cinayete kurban giden Nazmiye Kocatürk'ün ailesi ile yaklaşık 20 yıldır aralarındaki husumetten dolayı konuşmadığı öğrenildi.

Öte yandan cinayete kurban giden 57 yaşındaki Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Topuzdamları Mahallesi Ebedi Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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