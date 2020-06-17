Yengesini balta ile yaraladı
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Yengesini balta ile yaraladı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yengesine balta ile saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

Yengesini balta ile yaraladı
17.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yengesine balta ile saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahısla ağabeyini eşi Ş.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T. eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Kafasından yaralanan Ş.T. ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

M.T. isimli şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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