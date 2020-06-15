Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü
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Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü

MANİSA'nın Kula ilçesinde Ali Kocatürk, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Yengesini ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü
15.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:33

MANİSA'nın Kula ilçesinde Ali Kocatürk, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Teslim olan Kocatürk'ün ifadesinde, yengesini ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kocatürk tarlada çalışan yengesi Nazmiye Kocatürk'ün yanına gitti. Ali Kocatürk, iddiaya göre yengesi Nazmiye Kocatürk'ün ağabeyini aldattığını öne sürünce ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Kocatürk, yanındaki bıçağı yengesine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Nazmiye Kocatürk, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Kocatürk olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevllerince yapılan kontrolde Nazmiye Kocatürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞAli Kocatürk, bir süre sonra jandarmayı arayıp, cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Ali Kocatürk ifadesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü, ağabeyinin aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Kocatürk'ün yakınları, sinir krizleri geçirdi ve uzun süre gözyaşı döktü.  

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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