Yengesine sosyal medyadan mesaj atanı öldürdü
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Yengesine sosyal medyadan mesaj atanı öldürdü

Yengesine sosyal medyadan mesaj atanı öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da sosyal medya üzerinden yengesine mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Akdağ'ı (26), tabancayla vurarak öldüren G.A. (17), tutuklandı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden yengesine mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Akdağ'ı (26), tabancayla vurarak öldüren G.A. (17), tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs'ta, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. G.A., yengesi Gözde A.'ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Akdağ'ın yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.A., yanında getirdiği tabancayla Yakup Akdağ'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla sırtından yaralanan Yakup Akdağ kanlar içerisinde yere yığılırken, G.A. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdağ, 5 Haziran'da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.Şüpheli G.A. ise olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Gözde A.'nın, emniyetteki ifadesinde, Yakup Akdağ'ın kendisine sosyal medyadan mesaj atıp rahatsız ettiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Yengesine sosyal medyadan mesaj atanı öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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