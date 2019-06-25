Yengeç Nebulası, Dünya'ya Bu Zamana Kadarki En Güçlü Fotonu Gönderdi

Tibet Air Shower Array (Tibet Kozmik Işık Sağanağı Dizisi), deniz seviyesinin 5 kilometre üstünde bulunuyor. Atomaltı parçacıkları incelemek için son derece ideal bir yere konumlandırılmış olan bu dizi, Dünya'nın atmosferine yüksek enerjili kozmik ışınlar girdiği zaman bu parçacıklar hakkında veri toplayabiliyor.

Son gözlemlerin sonucunda araştırmacılar, dünya üzerindeki en yüksek enerjiye sahip fotonu tespit ettiklerini ve nereden geldiği konusunda bilgileri olduğunu bildirdi.

Tibet Air Shower Gamma Collaboration'da yayınlanan araştırmaya göre, baskı öncesi sunucu arXiv'de 100 teraelektronvolt (TeV) üzerinde enerjiye sahip fotonların gözlemlendiği ortaya çıktı.

Fotonların kaynağını bulmaya çalışan araştırma ekibi, 1054 yılında süpernova patlaması gerçekleşen bir yıldızın kalıntıları olan Yengeç Nebulası'na ulaştı. Araştırmacılar, nebulanın pulsarında bulunan manyetik alanı çevreleyen şok dalgalarının elektronları ve protonları hızlandırdığını ileri sürdü. Bu atomaltı parçacıklar da kendi enerjilerini fotonlara aktardı.

Tibet Kozmik Işık Sağanağı Dizisi'nin tespit ettiği ve 6.500 ışık yılı uzaklıktan gelen sıra dışı ışık parçacıkları sayesinde nebulalar ve manyetik alanlarından geçen şok dalgaları hakkında yeni bilgiler elde edilerek yeni araştırmalar yapılabilecek.