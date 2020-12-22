Yeneroğlu'ndan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi'ni geri çekin" çağrısı
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Yeneroğlu'ndan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi'ni geri çekin" çağrısı

22.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:21
Yeneroğlu'ndan

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonuna geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonuna geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin avukatlara müvekkillerini ihbar etme yükümlülüğü getirdiğini, derneklere kayyım atanmasının önünü açtığını, derneklerin yardım toplamasını zorlaştırdığını, kişi ve kurumların malvarlıklarının içi boş gerekçelerle dondurulması imkanı getirdiğini belirterek bunların teklifin gerekçesi ile uyuşmadığını savundu.

TBMM'nin millet egemenliğini iktidar koalisyonuna teslim ettiğini öne süren Yeneroğlu, "Bu koalisyon, çoğulculuğu, ortak aklı ve özgürlüğü esas almamaktadır." dedi.

Yeneroğlu, daha önce sosyal medyayı, avukatları "tek tipleştirmek" için kullanılan gücün, şimdi de sivil toplumu "tek tipleştirme" adına kullanılacağını iddia ederek, "Kanun teklifini bütünüyle komisyona geri çekin. Teklifteki hukuk devletine aykırı, anti-demokratik düzenlemelerden de vazgeçin." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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