Yenal Senin kimdir? Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin kaç yaşında, nereli?

Yenal Senin, 11 Ocak 2020 tarihinde Halkın Partisi kurucusu ve genel başkanı olan Kudret Özersay'ın görevden ayrılmasının ardından parti başkanlığına getirildi. Senin, Türk Maarif Koleji'nde eğitim gördü. Yenan Senin evli mi?

Halkın Partisi genel başkanlığını yürüten Yenal Senin, Ege Üniversitesi Fizik Bölümü'nde eğitimini tamamladı ve ardından aynı okul ve bölümde yüksek lisansını yaptı. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Medikal Fizik Uzmanı olarak çalışmalarını yürütüyor. İşte, Yenal Senin biyografisi...

YENAL SENİN KİMDİR?

Senin, 1 Şubat 1986 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimini bitirdi, Ege Üniversitesi hastanesi radyoterapi fiziği üstüne yüksek lisans eğitimini yaptı.

1 Nisan 2011 tarihi ile Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Medikal Fizik Uzmanı olarak görev alan Yenal Senin, İzmir'de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanlığı yapıyor. Eski milli basketbolcu ve darts sporcusudur. Halen Milli Bocce sporcusu olan Senin, 8 Temmuz 2012 tarihinden bu yana evli ve bir oğlu bulunuyor. İngilizce bilmektedir.