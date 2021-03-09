Yenal Dinçakman dualarla anıldı
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Yenal Dinçakman dualarla anıldı

09.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:49
Yenal Dinçakman dualarla anıldı

Manisa Futbol Kulübü U16 Takımı Antrenörüyken 42 yaşında hayatını kaybeden Yenal Dinçakman, vefatının 52. gününde yapılan lokma hayrında dualarla anıldı.

Manisa Futbol Kulübü U16 Takımı Antrenörüyken 42 yaşında hayatını kaybeden Yenal Dinçakman, vefatının 52. gününde yapılan lokma hayrında dualarla anıldı.

Ocak ayında hayatını kaybeden Manisa Futbol Kulübü U16 Takımı Antrenörü Yenal Dinçakman, vefatının 52. gününde yapılan lokma hayrıyla anıldı. Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baylan, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, altyapı antrenörleri ve kulüp personelinin de yer aldığı lokma hayrında Yenal Dinçakman için dualar edildi. - MANİSA

Yenal Dinçakman dualarla anıldı
Yenal Dinçakman dualarla anıldı
Yenal Dinçakman dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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