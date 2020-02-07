Yemyeşil bir Hatay için ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

07.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:30

Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, il genelinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirerek gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için var gücüyle çalışıyor.

HBB ekipleri, il genelinde birçok noktada onlarca ağacı toprakla buluşturdu. Yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek günlerde de devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Bültenler