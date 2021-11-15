Yemyeşil Bir Amasya İçin Çalışıyoruz!

AMASYA (Habermetre) - Yemyeşil bir Amasya için!

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz ilkokul öğrencilerimiz ile "Okuyorum-yazıyorum, fidanımı dikiyorum" sloganıyla doğaya fidan armağan ediyor, geleceğe nefes oluyor.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın öncülüğünde binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz evlatlarımıza yemyeşil bir Amasya bırakmak!

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