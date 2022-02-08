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Yemleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yemleme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları devam ediyor.

Yemleme çalışmaları; ikinci kez Pınarbaşı ilçesinde, İlçe Av Komisyon üyelerinin katılım ile devam etti. Yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu noktalara; 200 kilo buğday ve 300 kilo Pazar artığı (havuç, marul, lahana vs.) yabanda yaşayan dostlarımızın doğal yaşam alanlarına bırakıldı. - KAYSERİ

Yemleme çalışmaları devam ediyor

Yemleme çalışmaları devam ediyor

Yemleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pınarbaşı, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Haber

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