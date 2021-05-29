Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 14-23 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının 14-23 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021/2. dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. İlk kez sınava katılacaklar 31 Mayıs-14 Haziran, tekrar girecekler 28 Haziran-12 Temmuz dönemlerinde başvuruda bulunabilecek.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adayların 14 Haziran itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin
Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Fatih gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Fatih gemisi, yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeminli mali müşavirlik sınavları 14-23 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 09:52:08. #1.11#

title