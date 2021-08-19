Yemin yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Kanal 7 Yemin dizisi 4. sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

Sezon finali yapan dizilerden Yemin yeni sezonu ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Kanal 7'nin en beğenilen dizileri arasında gösterilen Yemin dizisinin yeni sezonu hangi ay başlıyor? Yemin yeni sezon hangi gün, ne zaman başlayacak? Yemin ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin ne zaman başlayacak, hangi gün başlayacak merak edildi. Peki, Yemin yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Kanal 7 Yemin dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?

YEMİN KONUSU NE?

Tarhun ailesi oldukça varlıklı ve tanınmış bir ailedir. Ailenin babası Hikmet Tarhun şımarık ve sorumsuz oğlu Emir'i evlendirmek ister. Bunun içinde en iyi seçimin yeğeni Reyhan olduğunu düşünür ve Reyhan'ı oğlu Emir ile evlendirmek için İstanbul'a getirir. Reyhan genç ve güzel bir kızdır. Ancak tanımadığı bir yabancıyla evlenmek istemez ama dayısı Hikmet'in hastalığından dolayı onu kıramaz ve isteksizce de olsa Emir Tarhun ile evlenmeyi kabul eder. Emir Tarhun özgürlüğüne düşkün, sosyetede tanınmış çapkın ve yakışıklı bir adamdır. Emir ilk başta Reyhan ile evlenmek istemez. Ancak babası tarafından zorlandıktan sonra kabul eder. Ama Reyhan'a oldukça kötü davranmaktadır. Reyhan, Emir ve annesi Cavidan tarafından kötü muamele görmüş ancak dayısı Hikmet her seferinde ona sahip çıkmıştır. Reyhan'ın bir diğer düşmanı ise Emir'e platonik bir aşk besleyen Cemre'dir. Cemre, Reyhan ve Emir'i ayırmak için her kötülüğü yapar ancak başarılı olamaz. Sonunda aklını kaybeder. Zaman içinde Reyhan ile Emir birbirlerine aşık olmaya başlar. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürerken Reyhan hastalanır. Doğum yapması durumunda yaşamasının zor olduğunu bile bile bebeğini dünyaya getirir ve ölür. Bunun üzerine Emir dünyaya küser. Bebeği ilk başlarda kabullenmese de zaman içinde duruma alışır. Bebeğine bakması için gelen bakıcı Feride ile aralarında yeni bir aşk başlar. Emir yeniden kendine gelmeye ve eski mutluluğunu yakalamaya başlamıştır.

YEMİN 2021 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yemin dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmiyor. Fakat resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu çok yakında başlayacaktır. Dizinin Eylül ortaları gibi başlaması bekleniyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle:

"#yemin yeni sezon bölümleriyle çok yakında @kanal7 'de!"

Buna göre dizi çok yakın bir tarihte başlayacaktır. Geçen sene yeni sezon 14 Eylül 2020 yılında başlamıştı. Buna istinaden dizinin bu yıl da Eylül ayı ortalarında başlayacağı tahmin ediliyor.

YEMİN 3. SEZONUN ÖYKÜSÜ

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

YEMİN OYUNCU KADROSU

Özge Yağız - Reyhan Tarhun (1-245. Bölüm)

Gökberk Demirci - Emir Tarhun

Can Verel - Kemal Tarhun

Yağmur Şahbazova - Narin Tarhun

Cansu Tuman - Feride Tarhun

Berkant Müftüler - Hikmet Tarhun (1-336. Bölüm)

Gül Arcan - Cavidan Tarhun

Cansın Mina Gür - Masal Tarhun Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ceyda Olguner - Cemre

Mustafa Şimşek - Talaz

Esra Demirci Çoban - Melike

Derya Kurtuluş Oktar - Şehriye

Melahat Abbasova - Münevver

Elif Özkul Elsayit - Kumru

Gözde Gündüzlü - Oya Tarhun

Hülya Aydın - Songül

Miran Efe Achilov - Yiğit Tarhun

Can Çağlar - Taci

Barış Gürses - Sefer