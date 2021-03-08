Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölüm izle! Yemin 319. bölüm fragmanı izle!

Ülkemizde en çok izlenen dizilerden biri olan Yemin, son bölümüyle dikkatleri üzerine topladı. İzleyiciler, Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Cumartesi ve pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölümü canlı izle! Yemin 319. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olarak cumartesi ve pazar günleri seyircisiyle buluşmaya devam eden Yemin dizisi 318. bölümüyle ekranlara geldi. Tarhun ailelerinin başının dertten kurtulmadığı günlerde yine binlerce kişi ekran karşısına kilitlendi. Sonrasında Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı aranmaya başladı.

Bir yanda büyük aşkı Reyhan'ın yasını tutan Emir diğer yanda ise annesiyle hiç tanışmamış minicik bir yürek. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi 'Yemin' üçüncü sezonuyla Cumartesi ve Pazar Günleri Saat 19:00?'da Kanal'7de.Büyük depremler yaşayan Tarhun ailesi geçen kötü günlerin ardından toparlanabilecek mi? Emir Reyhan'dan sonra nasıl bir yol seçecek? Geride kalan masum bebek aileyi bir araya getirebilecek mi? Tüm sorular Yemin ile yanıt bulacak.

YEMİN 318. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yemin'de bu akşam Narin ve Kemal isimsiz gelen bir mektup yüzünden zor zamanlar yaşar. Masal'ın Kemal'in kızı olmadığını öğrenen Narin ne yapacak? Feride ile Emir bir arkadaş gibi Cavidan'ı bulmaya çalışırlar. Songül ile Talaz ise yaralı Cavidan'ı saklamışlardır. Sonunda Feride ile Emir Cavidan'ı bulup hastaneye getirirler. Emir büyük bir çıkmaz içindedir. Annesi hayatta kalmaya çalışırken Emir de geçmişten yakasını kurtaramıyordur. Sonunda annesiyle yüzleşen Emir beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Cavidan hafızasını kaybetmiştir. Cavidan ne zaman olanları hatırlayacak? Emir annesini affedebilecek mi? Kemal, Masal'ın kızı olmama ihtimalini yok sayar. Narin ise Kemal'den farklı düşünmektedir. Eğer mektupta yazanlar doğruysa er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu yüzden Narin gerçekleri öğrenmek için Kemal'den habersiz DNA testi yaptırır. Testin sonucuna göre Masal, Kemal'in kızı değildir. Narin bu gerçeği Kemal'e nasıl söyleyecek?

YEMİN 319. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı dizi sonrası yayınlanıyor. Youtube hesabında ve TV'de henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

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