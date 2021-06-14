Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 347. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin 346. bölüm izle!
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Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 347. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin 346. bölüm izle!

Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 347. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin 346. bölüm izle!
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Yemin 346. bölüm izle! Yemin 347. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisinin 347. bölümün ardından Yemin 347. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Yemin 347. bölüm fragmanı izle! Yemin son bölüm özeti! Yemin yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izle!

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YEMİN 346. BÖLÜM FULL İZLE!

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YEMİN 347. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YEMİN 346. BÖLÜM İZLE

Yemin 34. bölümü izlemek için tıklayınız!

YEMİN 346. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Emir, Ümit ile büyük bir hesaplaşma içine girer. Babası dahil Ümit'in öldürdüğü her masum için hesap sorar Emir. Ümit bir yolunu bulup kaçmaya çalışsa da Emir peşini bırakmaz ve ormanda tekrardan Ümit'i yakalar. Emir öfkesine yenilip katil mi olacak? Narin ve Kemal'in yeni iş yeri heyecanına başka bir heyecan katılır; bebeklerinin cinsiyeti. Narin doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenir ve Kemal'e güzel bir sürpriz hazırlar. Sır gibi saklanan bu bilgi sonunda Narin'in ellerindedir. Heyecan içinde bekleyen Kemal'in aklındaki tek soru; kız mı erkek mi?

YEMİN DİZİSİNİN KONUSU

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

OYUNCULAR

Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, , Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek , Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

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Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 347. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin 346. bölüm izle! - Haberler
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