Yemin törenine giderken kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

10.08.2019 01:18

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, servis alanı girişinde bariyerlere çarpan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Necmettin Karacan, eşi Behiye Alakaş Karacan (40) ve kayınpederi Recep Alakaş (65) memleketleri Muğla'nın Milas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

İzmir- İstanbul yolunun Kemalpaşa ilçesi İğdecikaltı mevkisinde, dün saat 22.30 sıralarında, yol kenarındaki servis alana girmeye çalışan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Necmettin Karacan, yanındaki eşi Behiye Alakaş Karacan, kayınpederi Recep Alakaş yaşamını yitirirken üvey oğlu Emir Can Olpak (19) ve onun kuzeni kuzeni Melik Küçük (22) yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın, Behiye Alakaş Karacan'ın ilk evliğinden olan ve Bursa'da vatani görevini yapan oğlu Fatih Olpak'ın (20) yemin törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Necmettin Karacan, eşi Behiye Alakaş Karacan ve kayınpederi Recep Alakaş'ın Manisa Devlet Hastanesi Morgu'ndan bugün öğlen alınan cenazeleri memleketleri Muğla'nın Milas ilçesine getirildi. Yaşamını yitiren 3 kişi için ikindide Milas Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, kazada yaralı kurtulan Emir Can Olpak, Karacan ve Alakaş ailesinin yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anne, dede ve üvey babasını kaybeden Fatih Olpak ise vatani görevini yaptığı Bursa'daki birliğinden izin almasına rağmen cenazeye yetişemediği öğrenildi. Ayrı ayrı kılınan namazın ardından 3 kişinin Aslanyaka Mahalle Mezarlığı'na götürülen cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA