Yemin Ettik Ant İçtik Diz Çökmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu memleketin üzerine, milletimize büyük oyunlar oynamaya çalıştılar. Ne olursa olsun, bilmenizi istiyorum. Bu oyunları bitirmek için bir taraftan demokrasiyle bir taraftan hukuk devletiyle bir taraftan da yetişen şu evlatlarla yemin ettik, ant içtik, diz çökmeyeceğiz. Bu coğrafyaya uzanan tüm hain ellere gereğini yerine getireceğiz." dedi.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.

Son üç gündür katıldığı programlarda, go¨c¸, tero¨r, uyuşturucu, bunların uluslararası boyutları, maruz kaldıkları c¸ifte standart, du¨nyada 21. yu¨zyılın yu¨zlerine tokat gibi c¸arptıgˆı vahşi bir medeniyet anlayışı meselelerinden bahsettiklerini söyledi.

Beytepe Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'na girerken, gördüğü bir ibarenin kendisine bütün bu meselelerinin özetini, çok farklı bir yönünü, farklı bir şekilde anlattığını belirten Soylu, "Kışlamızın ismi, Şehit Korgeneral İsmail Selen. Dikkat edin, şehit korgeneral. Bu u¨lkenin birligˆine, beraberligˆine kasteden, taşeron tero¨rist organizasyonların eliyle şehit edilmişti. Selefi olan Korgeneral Hulusi Sayın da aynı şekilde şehit edilmişti. Eşref Bitlisler, Aydogˆan Aydın Paşa ve digˆerleri." diye konuştu.

Hepsinin isminin başında bir şehit payesi ve bir general ru¨tbesi olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Tugˆ, tu¨m, kor, or, albay, yarbay, binbaşı, yu¨zbaşı, tegˆmen, hepsinden var bizde. Çanakkale'de bo¨yleydi, Kurtuluş Savaşı'nda da bo¨yleydi, bugu¨n de bo¨yle. Bilesiniz ki bu memlekete had bildirmeye çalışanlara karşı 80 milyon aynı inançla, kararlılıkla Allah'a şükür böyledir. Tarzları, go¨ru¨şleri, du¨şu¨nceleri farklı olabilir ama nihayetinde vatan, bayrak ve millet ic¸in c¸alışılacak ve şehadet so¨z konusu oldugˆunda ru¨tbeye bakılmadan, o şerbet ic¸ilecek. Er veya korgeneral, çavuş veya orgeneral. Hic¸ fark etmeyecek. Mesele, bu u¨niforma ic¸inde rezil olmamaktır. 15 Temmuz'da oldugˆu gibi bir gece ansızın, aklı karışmışların talimatına uyup da bu millete silah c¸ekerek ru¨sva olmamaktır. Vatandaşın u¨stu¨ne tank su¨ru¨p, bomba atarak kepaze olmamaktır. Mesele, bu millete degˆil, bu millet ic¸in silah c¸ekmektir. Bu millet ic¸in go¨gˆsu¨nu¨ bu u¨niforma ic¸inde siper edebilmektir. 11 aylık bebekle annesini katleden hainlerin u¨zerine gidebilmek. Bugu¨n Adıyaman'da şehit olan, 3'ü kazaen, biri el yapımı patlayıcıyla şehit oldu. O tero¨ristin u¨zerine gidebilmek, Kato'da, Gabar'da ay yıldızlı bayragˆın dibinde yatabilmektir. İşte bu kapılara bu isimler bo¨yle yazılır. Bu milletin go¨nlu¨ne isimler bo¨yle yazılır. Bu memleketin üzerine, milletimize büyük oyunlar oynamaya çalıştılar. Ne olursa olsun, bilmenizi istiyorum. Bu oyunları bitirmek için bir taraftan demokrasiyle bir taraftan hukuk devletiyle bir taraftan da yetişen şu evlatlarla yemin ettik, ant içtik, diz çökmeyeceğiz. Bu coğrafyaya uzanan tüm hain ellere gereğini yerine getireceğiz."

"Paramızla satmadıkları silahları tero¨ristlere hibe ediyorlar"

Bakan Soylu, 3 gu¨ndu¨r bir du¨nya du¨zenini ve bir mu¨cadeleyi anlattığını ifade etti. Bugu¨nku¨ du¨nya du¨zenini idare etmeye c¸alışanların kimseye acıması olmadığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Du¨nya kamuoyu diye bir şeyden kimse medet ummasın. Vardır ama yoktur. Uluslararası normlar, adalet divanları, barış gu¨c¸leri. Vardır ama yoktur. Varsa bile herkese yoktur. Adamlar bize paramızla satmadıkları silahları, PKK'lı, YPG'li tero¨riste hibe ediyorlar. Normal vatandaşa vermedikleri oturum hakkını, vatandaşlık hakkını, kırmızı bu¨ltenle aranan tero¨ristlere veriyorlar. Caddelerinde ac¸lıktan o¨lseniz bir lokma ekmek vermezler, PKK'nın dagˆ kadrosuna dernekler u¨zerinden milyon dolarlar go¨nderiyorlar. İlim tahsil ettiriyorlar, laboratuvarları yapıyorlar, o laboratuvarlarda kanser ilacı yapmak yerine uyuşturucuların en o¨lu¨mcu¨llerini yapıp, edip du¨nyaya satıyorlar."

"ABD gu¨ya barış, demokrasi ve zenginlik getiriyordu"

Soylu, ABD 2002'de Afganistan'a mu¨dahale ederken 17 bin hektar afyon ekilen tarla olduğunu, bugu¨n ise 328 bin hektarda afyon ekimi yapıldığını anlattı.

ABD'nin gu¨ya barış, demokrasi ve zenginlik getirdiğini aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Ülkeleri fakirleştiriyorlar, kaynaklarını yagˆmalıyorlar, uyuşturucu go¨nderip uyuşturuyorlar, egˆitmen go¨nderip tero¨rist yetiştiriyorlar, kendileri ic¸in savaştırıyorlar. Tero¨rle, ic¸ savaşla insanları go¨c¸e zorluyorlar, sonra sahillerine yanaşan go¨c¸men botlarını kurşunlayıp denizin dibine yolluyorlar. Ruh hastası bir du¨nya du¨zenini, sırf para ve gu¨c¸ elde etmek ugˆruna, bir zihniyetle beraber kan ve go¨zyaşıyla imar etmeye c¸alışıyorlar. Kusura bakmayın, biraz sert bir fotoğraf oldu ama buradaki genc¸ subay kardeşlerime nasıl bir sorumluluk yu¨klendiklerini ac¸ık ve basit olarak ancak bu şekilde anlatabilirdim."

Bakan Soylu, subayların, bu¨tu¨n bu tablonun tam ortasında duran, insanlık ic¸in ve kendi bekası ic¸in bir şeyler yapmaya, vicdanının sesine kulak vermeye c¸alışan bir milletin, tam da bu meselelerin go¨begˆindeki kolluk gu¨cu¨nde go¨rev almak üzere olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren teğmenlere protokol üyelerince diplomaları verildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile teğmenlerin aileleri katıldı.

(Bitti)