Yemin ederek asaleten memurluğa başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yemin ederek asaleten memurluğa başladı

12.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
Yemin ederek asaleten memurluğa başladı

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Tuğba Selçuk için yemin töreni düzenlendi.

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayan Tuğba Selçuk için yemin töreni düzenlendi.

Aslanapa İçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ertaş'ın makamında düzenlenen türende Türk bayrağı üzerine el basarak yemin eden Tuğba Selçuk, asli memur görevine başlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Müdür Ertaş, yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzde görev yapan Tuğba Selçuk'un adaylığı kaldırıldığından yemin töreni düzenlendi. Adaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve yemin eden Memur Tuğba Selçuk'a, memuriyet hayatında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Rasim Öztekin Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemin ederek asaleten memurluğa başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:47:03. #1.16#
title