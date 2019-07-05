Yemin eden Mehmetçikler zeybek oynadı

AMASYA - Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında bedelli 11 bin 827 asker için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden Mehmetçiklerin oynadıkları zeybek büyük beğeni aldı.

Yemin töreni saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün törende yaptığı konuşmada, "Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan gençlerimizin ant içme görevini gururla ifa ettik" dedi.

Yemin eden ve terhis olan bedelli askerlerin zeybek gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.

Kaynak: İHA