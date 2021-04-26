Yemin 332. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 331. bölüm izle
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Yemin 332. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 331. bölüm izle

Yemin 332. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 331. bölüm izle
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Yemin 332. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisinin 331. bölümün ardından Yemin 332. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Yemin 332. bölüm fragmanı izle! Yemin son bölüm özeti! Yemin yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Yemin yeni bölüm fragmanı izle! Yemin 331. bölüm izle

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YEMİN 331. BÖLÜM FULL İZLE!

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YEMİN 331. BÖLÜM İZLE

Yemin 331. bölüm izlemek için tıklayınız!

YEMİN DİZİSİNİN KONUSU

Üçüncü Sezon Konusu

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 20:00'de Yemin ile Kanal 7'de…

OYUNCULAR

Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, , Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek , Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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