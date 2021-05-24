Yemenlilerden Filistin halkıyla dayanışma gösterisi
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Yemenlilerden Filistin halkıyla dayanışma gösterisi

Yemenlilerden Filistin halkıyla dayanışma gösterisi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ebyen vilayetine bağlı Zencibar'da yüzlerce kişi, kentte yaptıkları yürüyüşlerde Filistin halkına ve direniş gruplarına destek sloganları attı.

"Başkenti Kudüs, tam bağımsız devlet", "Filistin direniyor ve kazanacak", "Siyonistlere ilan ediyoruz, Kudüs Arap'tır" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik zorla göç politikasına da tepki gösterdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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