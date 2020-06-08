Yemenliler Sokotra'daki BAE destekli silahlı oluşumları protesto etti Yemen'in güneyindeki Sokotra vilayetinde yüzlerce kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı oluşumları protesto etti.

Yemen'in güneyindeki Sokotra vilayetinde yüzlerce kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı oluşumları protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yemen bayrakları ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğraflarını taşıyan yüzlerce gösterici, GGK'ye bağlı silahlı oluşumların Sokotra'dan çıkarılmasını istedi.

Protestocular, GGK'ye tepkilerini ifade ettikleri dövizler taşıdı.

Gösteriyi organize eden gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplumsal barışı koruma ve Sokotra'yı kaosa sürükleme çabalarını durdurma konusunda Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin attığı adımlara destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, "GGK tarafından ilan edilen sözde özerk yönetimi ve Sokotra'nın merkezi Hadibu kentindeki silahlı oluşumları reddediyoruz. Sokotra'nın güvenliği ve barışçıl ortamının korunması için bu silahlı oluşumların vilayetten çıkarılmasını istiyoruz. Sokotra'nın ekinleri ve nesilleri yok eden bir çatışma ortamına sokulmaması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA