Yemenliler Sokotra'da BAE destekli güçleri protesto etti Yemen'in Sokotra Adası'nda yüzlerce kişi, haziran ayında bölgeyi ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) karşıtı gösteri düzenledi.

Yemen'in Sokotra Adası'nda yüzlerce kişi, haziran ayında bölgeyi ele geçiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) karşıtı gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yemen'deki meşru hükümetin en önemli destekçisi ve ayrılıkçı GGK'ye muhalif olan Güney Ulusal Koalisyonu tarafından "Sokotra Yemenlidir" sloganıya Sokotra'nın merkezi Hadibu'da düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Hadibu sokaklarında bir süre yürüyen göstericiler, Suudi Arabistan güçlerinin kentteki karargahı önünde toplandı.

GGK'nin Sokotra'daki kontrolünün sona ermesini ve hükümete bağlı makamların yeniden bölgeye dönmesini isteyen göstericiler, Sokotra'nın herhangi bir siyasi veya sosyal bileşen ya da partinin tekeline geçmesini kabul etmediklerini belirtti.

GGK'nin Sokotra'daki uygulamalarını da kabul etmediklerini ifade eden göstericiler, şiddet ve güce başvurmadan diyaloğun önemine dikkati çekti.

Yürüyüş sırasında GGK güçleri havaya ateş açtı

Bazı GGK güçlerinin, göstercilerin kentteki yürüyüşü sırasında havaya ateş açtığı kaydedildi.

Bunun, BAE destekli GGK'nin haziran ayında bölgeyi ele geçirmesinin ardından halk tarafından düzenlenen ilk büyük eylem olması dikkati çekiyor.

Öte yandan gösteriyi organize eden Güney Ulusal Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, hükümete ve ulusal orduya verilen destek yinelendi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemenlilere devletlerini yeniden kurmaları için verdiği destekten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ayrıca Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması, GGK'nin tüm askeri karargahları teçhizatıyla teslim edip silahlı güçlerinin çekilmesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın temmuz sonunda bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti

Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Kaynak: AA