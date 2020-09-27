Yemenliler İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri düzenledi
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Yemenliler İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri düzenledi

27.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:11
Yemenliler İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri düzenledi

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Filistinlilere destek, İsrail ile normalleşmeye de tepki için gösteri düzenlendi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Filistinlilere destek, İsrail ile normalleşmeye de tepki için gösteri düzenlendi.

Zencebar ilçesinde bir araya gelen bölge sakinleri, Filistin bayrakları taşıdı, İsrail bayraklarını ise ateşe verdi.

"Normalleşme ihanettir", "Filistin direnişini destekledik, çünkü onun bir parçasıydık. Yeniden bir parçası olacağız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler eylem sonunda yazılı açıklama dağıttı.

İsrail'le normalleşmenin her türlüsüne karşı olunduğu ifade edilen açıklamada, "Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yaptığı, Filistin halkına ihanettir, İslam'ın kutsal saydıklarından vazgeçmektir." ifadeleri yer aldı.

BAE ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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