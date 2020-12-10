Yemenliler hükümet yetkililerinin ülkeyi yurtdışından yönetmesini ve hayat pahalılığını protesto etti

Yemen'in Hadramut kentinde onlarca kişi, hükümet yetkililerinin Suudi Arabistan'da bulunmasını ve ülkenin para birimindeki sert düşüşü protesto etti.

Yemen'in Hadramut kentinde onlarca kişi, hükümet yetkililerinin Suudi Arabistan'da bulunmasını ve ülkenin para birimindeki sert düşüşü protesto etti.

AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, göstericiler üzerinde "Paramızın çöküşüne hayır", "Otellerde kalan hükümete hayır", "Bu kadar zulüm ve çile yeter" ve "Ulaşımın kapatılmasına hayır" ibareleri yazan pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında AA'ya konuşan siyasi aktivist el-Velid Muhammed bin Şemlan, Yemen'de hayat şartlarının kötüleşmesinin, para biriminin değer kaybının, ulaşım yollarının kapatılmasının sorumluluğunu hükümet yetkililerine ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ülkelerine yükledi.

Şemlan, hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik gereken adımların atılmaması durumunda ilerleyen günlerde protestoların devam edeceğini söyledi.

Yemen'de geçen hafta bir dolar 895, Suudi Arabistan riyali ise 235 Yemen riyalinden işlem gördü. Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve diğer bölgelerde ise bir Suudi riyali 159, dolar ise 604 Yemen riyalinden satıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de para biriminin son 6 yılda yüzde 250 değer kaybettiğini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu