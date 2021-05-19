Yemenliler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsrail'in Filistin'deki saldırıları Yemen'in Taiz kentinde protesto edildi.

İsrail'in Filistin'deki saldırıları Yemen'in Taiz kentinde protesto edildi.

Taiz'e bağlı Terbe ilçesi ile merkezdeki Cemal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi.

Kentteki iki ayrı gösteride toplanan eylemciler, ellerinde "İsrail terörist oluşum", "Gazze normalleşme planlarını ve Yüzyılın Anlaşması'nı ortadan kaldıracak", "Aksa, Müslümanların kıblesi, insanlığın kıblesi" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistinlilere destek verdi.

Cemal Caddesi'ndeki gösteriyi organize eden Yemen'deki Filistin'e Destek Halk Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin evlerini içlerinde bulundukları halde yıktığı, bunun daha önce görülmemiş bir vahşilik olduğu belirtildi.

Açıklamada, işgalcilerin devam eden bu vahşiliği karşısında suskunluğun, uluslararası toplumun ihaneti olduğu ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı