Yemenli yetkili: "Suudi Arabistan birlikleri, Yemen hükümet güçlerini yüzüstü bıraktı" Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Sokotra Adası'nda bulunan Suudi Arabistan güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurların kentteki saldırıları karşısında Yemen hükümet güçlerini yüzüstü bıraktığını belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Sokotra Adası'nda bulunan Suudi Arabistan güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı unsurların kentteki saldırıları karşısında Yemen hükümet güçlerini yüzüstü bıraktığını belirtti.

Rahbi, GGK'ye bağlı silahlı unsurların, Sokotra Adası'nın merkez kenti Hadibu'daki emniyet binasında kontrolü ele geçirmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

GGK'ye bağlı silahlı güçler tarafından baskın düzenlenen emniyet binasının Suudi Arabistan güçlerinin konuşlandığı karargaha sadece metrelerce uzaklıkta olduğuna dikkati çeken Rahbi, "Suudi Arabistan güçleri, Sokotra'ya meşru hükümete destek vermek ve devlet kurumlarını korumak için geldi. Ancak ilk sınavlarında taraflı bir tutum sergileyerek, GGK çetelerinin saldırdığı meşru hükümet güçlerini ve devlet kurumlarını yüzüstü bıraktı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Sokotra'da 1000'den fazla askeri, onlarca zırhlı aracı ve ağır silahları olduğunu aktaran Rahbi, Hadibu'nun Suudi Arabistan güçlerinin suskunluğu altında ağır silahlarla bombalandığını kaydetti.

Rahbi ayrıca BAE'nin bölgedeki tüm devlet kurumlarını ele geçirmeyi planladığını belirtti.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, bugün Sokotra Adası'nın merkez kenti Hadibu'ya yoğun top atışlarıyla saldırı düzenlemiş ve bölgede hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar sonucunda GGK güçleri Hadibu'daki emniyet binasını ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA