Yemenli yetkili, Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının ardından BAE destekli grup ile Riyad'ı eleştirdi
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Yemenli yetkili, Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının ardından BAE destekli grup ile Riyad'ı eleştirdi

16.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:50
Yemenli yetkili, Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının ardından BAE destekli grup ile Riyad'ı eleştirdi

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) provokasyonları sonucu yaşandığını belirtirken, Suudi Arabistan'a da...

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) provokasyonları sonucu yaşandığını belirtirken, Suudi Arabistan'a da tepki gösterdi.

Rahbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmamasından, Aden'deki durumun kaosa dönüşmesinden ve GGK çetelerinin devletin tüm yeteneklerini kontrol etmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu kaydetti.

"GGK yöneticileri tarafından Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik boyutunun uygulanmasında başarısızlık yaşanması için yapılan provokasyonların ardından Meaşık Sarayı'na baskın düzenlendi." ifadelerini kullanan Rahbi, bu baskının söz konusu anlaşma kapsamındaki siyasi sürecin askeri sürece öncelenmesinin doğal bir sonucu olduğunu savundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Aburabbu Mansur Hadi'nin Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik boyutunun uygulanmasını istediğinde, Suudi Arabistan'ın siyasi boyutu uygulamak ve askeri süreci ertelemek için güçlü bir baskı uyguladığını aktaran Rahbi, Aden'deki durumun olduğu gibi kaldığını ve GGK milislerinin kentteki her şey üzerinde tam anlamıyla kontrolünü dayattığını ifade etti.

Suudi Arabistan ve GGK'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını aktarmıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki anlaşma

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Aralık 2020'de Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, 24 bakandan oluşacak bir hükümetin kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Koalisyon güçleri, 12 Aralık 2020'de de anlaşmanın, askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Yemen'de 18 Aralık 2020'de hükümet ile BAE destekli GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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