Yemenli taraflar, Sokotra'daki gerginliğin ardından yeniden müzakere masasına dönüyor
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Yemenli taraflar, Sokotra'daki gerginliğin ardından yeniden müzakere masasına dönüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Yemenli taraflar, Sokotra'daki gerginliğin ardından yeniden müzakere masasına dönüyor
22.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:05

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre koalisyon güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile GGK'nin, ateşkes çağrılarına olumlu karşılık verdiğini belirtti.

Suudi Arabistan'da taraflar arasında bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini belirten Maliki, toplantıda Riyad Anlaşması'nın maddelerinin ivedilikle uygulanması konusunun da değerlendirileceğini aktardı. Sözcü Maliki, toplantı tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Maliki, koalisyon güçlerinin, Ebyen'de ateşkesi denetlemek için gözlemcileri konuşlandıracağını ifade etti.

Koalisyon güçleri sözcüsü, Sokotra Adası'ndaki durumun normale dönmesi, Ebyen'deki ateşkesin sağlanması ve medya alanı dahil tüm ülkede gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti ve GGK'den açıklama

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi ise yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin davetini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Badi, koalisyon güçlerinin açıklamasında yer alan Sokotra Adası ve GGK tarafından tırmandırılan gerginliğe sahne olan tüm bölgelerde durumun normale dönmesi ve kapsamlı ateşkese uyulması gerektiğini vurguladı.

GGK Sözcüsü Nizar Heysem de yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin; Riyad Anlaşmasının yeniden uygulanmasının öneminin yanı sıra Ebyen'de ateşkesin sağlanması ile ülkenin güneyindeki diğer illerdeki tırmanışın sona erdirilmesi çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Ulusal hedeflere ve güney halkının taleplerine bağlı olduklarını kaydeden Heysem, koalisyon güçlerinin, Sokotra Adası'nda durumun normale dönmesi, Ebyen'de gözlemcilerin konuşlandırılması ve Suudi Arabistan ev sahipliğindeki toplantı davetine ilişkin net bir açıklamada bulunmadı.

Sokotra Adası'ndaki gelişmeler

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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