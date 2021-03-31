Yemenli Siyam ikizleri ayrılmak için yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemenli Siyam ikizleri ayrılmak için yardım bekliyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Yemenli Siyam ikizleri ayrılmak için yardım bekliyor

Yemen'de yaklaşık beş ay önce dünyaya gelen Siyam ikizleri (yapışık ikiz) Yasin ve Yusuf'un ailesi, çocuklarının ameliyatla sağlıklarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.

Yemen'de yaklaşık beş ay önce dünyaya gelen Siyam ikizleri (yapışık ikiz) Yasin ve Yusuf'un ailesi, çocuklarının ameliyatla sağlıklarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.

Hadramevt vilayetinin Seyun kentinde yaşayan Fakaye ailesi, basına yaptıkları açıklamada, Yemen'de sağlık imkanlarının çok kısıtlı olduğunu hatırlattı.

Aile, kafaları yapışık bir şekilde doğan çocuklarının yurt dışında ameliyat edilerek birbirinden ayrılması için insani yardım kuruluşlarından destek istedi.

Hadremevt İl Sağlık Müdürü Hani el-Amudi de Ekim 2020'deki doğumdan bu yana çocukların sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, ikizlerin bir an önce ameliyat olmaları gerektiğini ifade etti.

Amudi ayrıca uygun tedavi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile iletişim halinde olduklarını, ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemenli Siyam ikizleri ayrılmak için yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 15:14:34. #1.14#
title