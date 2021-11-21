Yemenli sığınmacılar, kış mevsiminin gelmesiyle harabe çadırlarda soğukla mücadele ediyor

Yemen'de uzun yıllardır iç savaş ve açlıkla boğuşan sığınmacılar, kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava ve beraberinde getirdiği hastalıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yemen'in Taiz ilinde harabe haldeki çadırlarda kalan yaşlı, kadın ve çocuklar, şiddetli soğuklar nedeniyle uykusuz ve zor geceler geçiriyor.

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle temel gıda malzemesinin yanı sıra ilaç, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak gibi ihtiyaçlar da ortaya çıkınca hayat sığınmacılar için daha da zorlaşıyor.

Yaşamaya elverişsiz çadırlarda kışın çetin şartlarından en çok etkilenen ise kronik hastalıkları olan, bağışıklığı düşük yaşlı ve çocuklar oluyor.

Sığınmacılara kışlık giysi ve battaniye dağıtımı için gerek bireysel gerek dernekler öncülüğünde yapılan kısıtlı yardım girişimleri, Taiz'in batı kırsalı boyunca uzanan tüm sığınmacı kampları için yetersiz kalıyor.

"Savaş nedeniyle evsiz kaldık"

İç savaş nedeniyle evsiz kalan ve Taiz'in batı kırsalındaki Cebel Zeyd Mülteci Kampı'nda ikamet eden 5 çocuk annesi Atiyye Mansur, yaklaşık 7 yıldır şiddetli bir savaşa sahne olan ülkede, çocukları yetersiz beslenme ve açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan binlerce Yemenli anneden biri.

AA muhabirine kış aylarının girmesiyle yaşadıkları zorlu koşulları anlatan Mansur, "Ne annem hayatta ne babam. Savaş nedeniyle evsiz kaldık. Eşimi de savaşta kaybettim. Çocuklarımı babasız büyütüyorum. Ailemizde yetimlik babadan oğula miras kalır gibi devam ediyor. Ben de yetim bir çocuktum, evlatlarım da yetim kaldı." dedi.

Kış mevsiminin girmesi ve soğukların başlamasıyla yaşadıkları sıkıntıların daha da arttığını söyleyen Mansur, şöyle devam etti:

"Harap olmuş çadırlar içinde yaşamaya çalışıyoruz. Bizi soğuktan koruyacak kışlık kıyafetlerimiz, battaniyelerimiz yok. Çoğu gecelerimiz uykusuz geçiyor. Beş evladım üzerlerine örttüğüm eski battaniyelerle ısınamıyorlar. Onların soğuktan bağrışlarını duyuyorum. Kampta çok zor ve yorucu bir hayat yaşıyoruz."

Kamplarda kalan Yemenli Ahmed Ali Hasan da havaların çok soğuduğunu, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere sığınmacıların hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Hasan, "Kampta çok sayıda yaşlı var. Çoğunun kronik rahatsızlıkları bulunuyor. Bu havalarda ihtiyaç duyulan en basit imkanlara bile sahip değiliz. Oldukça trajik bir durumdayız. Buradan uluslararası ve yerel tüm kurumlara sesleniyoruz. İlgili makamların bizi kurtarması için daha fazla bekleyebilecek durumda değiliz." diye konuştu.

BM yardımları yetersiz

Yemen'de insani yardım alanında gönüllü çalışmalara katılan aktivist Nesim el-Adini de BM'nin yardımlarının yetersiz olduğunu ve son yıllarda sığınmacı kamplarına yapılan yardımların gözle görülür şekilde azaldığını belirtti.

BM'ye bağlı kuruluşların, daha çok çeşitli alanlardaki yan projelere yoğunlaştığını, kış aylarında sığınmacılar için gerekli ve önemli ihtiyaçların gözden kaçırıldığını ifade eden Adini, "Bu insanların kaldıkları harabe çadırlarda önce yakacak, gıda ve ilaca ihtiyaçları var." dedi.

Sığınmacılardan Muhammed Murşid Muhammed de BM'nin yaptığı kışlık kıyafet ve battaniye yardımlarının son 3 yıldır kesildiğini ve son olarak Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan yardımların da şiddetli yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

Uluslararası topluma ve insani yardım alanında çalışan kurumlara seslenen Muhammed, kamplarda yaşayan sığınmacılara zorlu kış aylarında acil yardım yapılması çağrısında bulundu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.