Yemenli öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyaret

23.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:00

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde eğitim gören Yemenli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde çeşitli fakültelerde eğitim gören Yemenli öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu Yemenli Öğrenciler Derneği üyeleri, Rektör Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Açıklamada, Yemenli öğrencilerin şu ifadelerine yer verildi:

"Bizim gibi kendilerini evlerinde gibi hisseden ve bu üniversiteye gönül veren binlerce yabancı öğrenci kardeşimiz var. Burası her şeyden önce bize güven veriyor. Biz Atatürk Üniversitesine eğitim kalitesine güvenerek bilinçli olarak geldik. Geldiğimiz için de hiç pişman olmadık. Çünkü üniversite yöneticilerimiz, hocalarımız ve Erzurum halkı bizleri kendilerinden, içlerinden biri olarak gördüler. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı da biz yabancı öğrencilere büyük nezaket göstererek, 'misafir öğrencilerimiz' diye hitap ediyor ve değer veriyor."

Rektör Çomaklı da ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerin üniversite için önemli olduğunu vurguladı.

Misafir öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında kültür elçisi görevini üstlendiğini ifade den Çomaklı şöyle devam etti:

"Bizim tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz var, ama kalbimiz Müslüman coğrafyasıyla atıyor. Kendimizi geliştirmeli ve birlik beraberliğimizi kuvvetlendirecek adımlar atmalıyız. Bir taraftan Türkçe öğrenip diğer taraftan eğitimlerine devam eden misafir öğrencilerimiz, mezun olduklarında edindikleri bilgiler sayesinde ülkelerine hizmet edecek. Ülkelerine döndüklerinde kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki her konuda köprü olacaklarına inandığım misafir öğrencilerimize kapımız daima açık."

Çomaklı, üniversite olarak maddi ve manevi her konuda misafir öğrencilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonrası öğrenciler Çomaklı'ya, Yemen'in ikonik sembolü Dar Al Hajar Sarayı'nın biblosunu hediye etti.

Kaynak: AA