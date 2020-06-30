Yemenli Müsteşar Rahbi: "Sokotra'daki ender ağaçlar, ayrılıkçı GGK desteğiyle BAE'ye kaçırılıyor"
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Yemenli Müsteşar Rahbi: "Sokotra'daki ender ağaçlar, ayrılıkçı GGK desteğiyle BAE'ye kaçırılıyor"

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Sokotra Adası'na has ender bulunan ağaçların, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) desteğiyle BAE'ye kaçırıldığını iddia etti.

Yemenli Müsteşar Rahbi:
30.06.2020 03:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 03:29

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Sokotra Adası'na has ender bulunan ağaçların, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) desteğiyle BAE'ye kaçırıldığını iddia etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Rahbi, "GGK'nın Sokotra'daki sözde Yerel Yönetim Başkanı Rafet es-Sakli'nin, kendisine bağlı milislere, BAE'lilerin ve onlarla birlikte çalışanların limanlardan giriş çıkışını kolaylaştırma talimatı verdiğini" belirtti.

Rahbi, söz konusu adımın, ender bulunan ağaç ve bitkilerin yanı sıra BAE'den de GGK'lı milislere silah kaçakçılığının yapılabilmesi için deniz ve hava limanlarının Abu Dabi yönetimine teslim edilmesi planı doğrultusunda atıldığını savundu.

BAE'den henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Eye, geçen ekim ayında, BAE tarafından yönetilen ve Sokotra Takımadaları'na özgü bir ağaç olan "ejderha kanı" üzerinde yoğunlaşan organize yağmalama operasyonlarından bahsetmişti.

O dönem sosyal medyada aktivistler, nesli tükenmek üzere olan ağacın, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de çekilmiş görüntülerine yer vermişti.

Sokotra'nın sembollerinden olan ve içindeki kırmızı öz suyuyla dikkati çeken ejderha kanı ağacı, tıbbi alanda da kullanılıyor.

Yemen'de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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