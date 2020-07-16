Yemenli Müsteşar: "Arap koalisyonu Cevf'te tüyler ürperten bir cinayet işledi" Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde dün çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sorumlu olduğunu belirtti.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde dün çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sorumlu olduğunu belirtti.

Müsteşar Rahbi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Arap koalisyonuna ait uçaklar Cevf'te tüyler ürperten bir cinayet işledi." ifadesini kullandı.

Sivillerden uzak hedefler seçilmesi gerektiğini vurgulayan Rahbi, "adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek sorumluların cezalandırılmasını" istedi.

Ne olmuştu?

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine bağlı El-Hazm ilçesine yönelik hava saldırısında 24 sivilin öldüğünü, Birleşmiş Milletler ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cevf vilayetinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart ayının başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, El-Hazm ilçesini kuşattıklarını bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA