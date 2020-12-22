Yemenli kadınlar, yeni hükümette kadınlara yer verilmemesini protesto etti
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Yemenli kadınlar, yeni hükümette kadınlara yer verilmemesini protesto etti

22.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:13
Yemenli kadınlar, yeni hükümette kadınlara yer verilmemesini protesto etti

Yemen'in Taiz kentinde kadınlar, yeni hükümette kadınlara yer verilmemesini protesto etti.

Yemen'in Taiz kentinde kadınlar, yeni hükümette kadınlara yer verilmemesini protesto etti.

Geçen hafta ilan edilen yeni hükümete kadınların dahil edilmemesine tepki gösteren eylemciler, Ulusal Diyalog (2014-2018) sonuçlarına göre kadınların hükümette temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Protestocular ayrıca, kadınların karar alma mekanizmalarına, müzakerelere ve siyasete katılımını öngören Birleşmiş Milletlerin (BM) 2000 tarihli 1325 sayılı kararının uygulanması çağrısı bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanlığından 18 Aralık'ta yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin Güney Geçiş Konseyi'ne verildiği görülmüştü.

Ülkede 20 yıldır ilk kez hiçbir bakanlığa kadın atanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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