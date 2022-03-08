Yemenli kadınlar bu yıl da Dünya Kadınlar Günü'nü savaşın gölgesinde geçirdi

Yemen'in Taiz ilinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yıllardır devam eden iç savaşta en büyük sıkıntıyı kadınların çektiği vurgulandı.

Hukukçu ve aktivist Raşid Muhammed es-Sami, "Kadın ve Kız Çocuklarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi" tarafından düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin yaklaşık yedi yıldır ülke halkına karşı yürüttüğü savaş, kuşatma, aç bırakma, imha ve yerinden etme gibi eylemleri nedeniyle özellikle kadınların çok büyük acılar yaşadığını söyledi.

Sami, Yemenli kadınların düzenlenen bu etkinlik vesilesiyle bir kez daha ne kadar bu sebatkar, yetenekli ve mücadeleye hazır olduklarını, Husilerin karşısında dimdik durduklarını vurguladıklarını aktardı.

Husileri aileleri yerlerinden ederek kadınların geleceğini yok etmekle suçlayan Sami, ancak Yemenli kadının yardım, kalkınma ve bilinçlendirme çalışmalarında ve yaşamın her alanında, çatışmanın ilk safında durduğunu söyledi.

Taiz'deki Kadın Koruma Merkezi Müdürü Sabah Muhammed Said de Yemenli kadınların son yıllarda savaş nedeniyle büyük acılar çektiğini ifade etti.

Kadınların birçok tehlikeyle karşılaştığını ancak yine de sabrettiğini ve mücadeleci olduğunu kaydeden Said, Yemenli kadınların devam eden savaştan en çok etkilenen grup olmasına rağmen teslim olmadıklarını ve zayıflık göstermediklerini vurguladı.

Said, Yemen'deki çatışmanın taraflarına "ülkeyi ve insanları mahveden savaşı durdurmaları" çağrısında bulundu.

Taiz'deki Kadın Rehabilitasyon ve Koruma Merkezi İcra Direktörü Rağde el-Maktari de savaşın kadınlar üzerindeki etkilerine ve özellikle seyahatleri sırasında maruz kaldıkları şiddet biçimlerine dikkati çekti.

Maktari, kadın aktivistlerin ve toplumdaki kadınların farklı şekillerde şiddete maruz kaldığına işaret etti.

Maktari ayrıca Yemen'de kadınlara yönelik şiddetin durması için çatışmanın taraflarına baskı yapmak amacıyla tüm sivil toplum kuruluşlarına " Yemen'deki kadınların durumuna ilişkin istatistikler ve çalışmalar yapmaları ve bunları uluslararası kuruluşlara iletmeleri" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu Başkan Yardımcısı Marion Lalisse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in kadınlar için dünyanın en zor ülkelerinden biri olduğunu belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.