Yemenli kabileler "Suudi Arabistan ve BAE'yi, İsrail'i Sokotra vilayetine sokmakla" suçladı
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Yemenli kabileler "Suudi Arabistan ve BAE'yi, İsrail'i Sokotra vilayetine sokmakla" suçladı

Yemen'in Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri İsa Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'a, İsrail'i stratejik öneme sahip Sokotra'ya sokma suçlaması yöneltti.

Yemenli kabileler
01.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:31

Yemen'in Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri İsa Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan'a, İsrail'i stratejik öneme sahip Sokotra'ya sokma suçlaması yöneltti.

Bin Yakut yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Sokotra'nın Yemen'den koparılıp alınması planları konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu planlara Suudi Arabistan ile BAE'nin katkıda bulunduğunu savunan Bin Yakut, bu iki devletin ülkeden kovulması gerektiğini vurguladı.

Riyad ve Abu Dabi yönetimlerine Sokotra'daki doğal güzellikleri yok etme, bunların yerine askeri kamplar inşa etme suçlaması yönelten Bin Yakut, uluslararası toplumun ise bu yapılanlar karşısında sessizliğini koruduğuna dikkati çekti.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi de BAE-İsrail heyetinin Sokotra'ya geldiğini yazmıştı.

28 Ağustos Cuma günü yayımlanan ve Arap ile Fransız kaynaklara dayandırılan yazıda, İsrail ve BAE'nin askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediği, bu nedenle Sokotra'da amaçlarına hizmet edebilecek uygun yer baktıkları aktarıldı.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Koseyi (GGK) haziran ayında silah gücü kullanarak Sokotra'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK'nin bu hamlesini, "meşruiyete darbe" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA

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