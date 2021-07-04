Yemenli hükümet yetkilisi, BM'yi Husi milislere maddi yardım yapmakla suçladı
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Yemenli hükümet yetkilisi, BM'yi Husi milislere maddi yardım yapmakla suçladı

Yemenli hükümet yetkilisi, BM'yi Husi milislere maddi yardım yapmakla suçladı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen'in Cevf kentinde hükümete bağlı Yardım Komitesi Başkanı Abdullah el-Haşidi, Birleşmiş Milletler'i (BM) Cevf kentindeki ailelere tahsis edilen nakdi yardımları İran destekli Husi milislere vermekle suçladı.

Yemen'in Cevf kentinde hükümete bağlı Yardım Komitesi Başkanı Abdullah el-Haşidi, Birleşmiş Milletler'i (BM) Cevf kentindeki ailelere tahsis edilen nakdi yardımları İran destekli Husi milislere vermekle suçladı.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" sitesinin haberine göre, Cevf kentinde hükümete bağlı Yardım Komitesi Başkanı el-Haşidi, düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni (BMMYK) Husi milislere nakdi yardım yapmakla itham etti.

"Husilere yapılan yardımlar, Cevf'teki 90 bin aileye tahsis edilmişti" ifadesine yer veren Haşidi, OCHA ve BMMYK'nin kentteki göçmenler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiğini savundu.

Haşidi, "Göçler, Cevf'ten Marib kentine ve kuzey ile doğu bölgelerine gerçekleşiyor ancak BM raporunda 1 milyon 255 bin kişinin Sada, Amran ve Marib'ten, Cevf'te Husi milislerin bulunduğu bölgelere göç yaşandığı yönünde. Komite rapora ilişkin büyük şaşkınlık yaşadı. BM raporunda yer alan bilgiler, insani çalışmaların en basit standartlarını esas almıyor; yanıltıcı, yanlış bilgi ve rakamlar içeriyor." ifadelerini kullandı.

Yemenli yetkili açıklamasında ayrıca, BM raporunda yer alan bilgileri araştırmak için insani işlerde uzmanlaşmış bir komite oluşturulması çağrısında bulunuldu.

BM'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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