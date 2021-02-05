Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu
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Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

05.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:22
Yemenli hükümet yetkilisi, BAE'nin ülkedeki askeri varlığını koruduğunu duyurdu

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki askeri varlığını sonlandırdığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kayzan, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin "Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığına" ilişkin açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi.

Yemenli hükümet yetkilisi, paylaşımında BAE'ye hitaben, "Dünya, medya sayesinde küçük bir köy ve sizin hala Yemen'de olduğunuzu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

BAE'ye askerlerini Sokotra, Belhaf ve Meyyun'dan çekmeleri ve milisleri silahlandırmaya son vermeleri çağrısı yapan Kayzan, BAE makamlarından meşru düzeni ve Yemen hükümetini gerçek anlamda desteklemelerini istedi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından dün Twitter hesabından, "BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." paylaşımında bulunmuştu.

Yemenli yetkililer, daha önce pek çok kez BAE'yi, Yemen'i bölmek ve doğal zenginliklerini ele geçirmek için güneyini kontrol altına almakla suçlamıştı.

BAE, ayrıca Yemen'de hükümete bağlı güçlere paralel askeri güç oluşturma ve onları eğitmekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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