Yemenli gençler, çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin kültürel mirasını canlı tutmaya çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yemenli gençler, çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin kültürel mirasını canlı tutmaya çalışıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yemenli gençler, kurdukları "Yemen İşte Böyleydi" platformuyla uzun yıllardır devam eden çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Yemenli gençler, çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin kültürel mirasını canlı tutmaya çalışıyor
22.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:36

MUHAMMED İBRAHİM - Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yemenli gençler, kurdukları "Yemen İşte Böyleydi" platformuyla uzun yıllardır devam eden çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Günümüzde çatışma, savaş ve bunların neden olduğu yıkımla anılan, dış müdahalelerin yaşandığı Yemen'in daha önce Arap coğrafyasında "mutlu ülke" olarak bilindiği ifade ediliyor.

Ülkede 6 yıldır devam eden şiddetli çatışmalar ve uluslararası aktörlerin güç gösterisi sebebiyle dünyanın en acı krizlerinden biri yaşanıyor. Açlığın eşiğine gelen Yemen halkının yüzde 80'i insani yardıma muhtaç bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin ülkenin güney kesiminde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilanı, uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlığın nedeni olarak gösteriliyor.

Bu durumun, Yemen kültürü üzerindeki etkisi de açık bir şekilde görülüyor. Öyle ki ülkedeki çatışmalar nedeniyle kültür ve sanat merkezleri kapatıldı. Günümüzde artan pek çok engele rağmen ayakta kalmaya çalışan birkaçı dışında faaliyet gösteren pek fazla kurum kalmadı.

Yemenli gençler de ülkenin geçmişteki şaşalı ve asil imajını yeniden görünür hale getirmek, tarihin derinliğindeki çarpıcı Yemen medeniyetini hatırlatmak için internet üzerinden "Yemen İşte Böyleydi" isimli bir platform oluşturdu.

"Yemen'in geçmişinde pek çok ilham verici hikaye bulunuyor"

Platform Başkanı Ahmed el-Hicri, AA muhabirine verdiği röportajda, bu platformun Yemen, Malezya, Hollanda, BAE, Katar, Mısır gibi dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden 15 Yemenli genç tarafından kurulduğunu söyledi.

Ekip çalışanlarının; çizim, tasarım, montaj, tercüme, yazım gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Hicri, platformun temel amacının, farklı fikirlere ve yönelimlere sahip olan topluma basit de olsa olumlu bir mesaj göndermek olduğunu ifade etti.

Hicri, "Savaş sırasında insanlar umutlanabilmek için küçük de olsa bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yemen'in geçmişinde pek çok ilham verici hikaye bulunuyor, ülkemiz kültürel miras açısından çok zengin. Yemenlilerin, bu durumu hatırlaması ve kültürüyle temas halinde olması gerekiyor." dedi.

Hicri, platformun amacının geçmişe yoğunlaşmak değil aksine ülkeyi daha ileriye taşımak için şimdiki zamanı inşa etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

Platformda ayrıca Yemen halkının kültürel mirasını, sanatını gözler önüne sermeye çalıştıklarını kaydeden Hicri, mümkün olabildiğince daha geniş kesimlere ulaşabilmek adına Arapça ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayın yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Faaliyetler hem dijital alanda hem sahada yürütülüyor"

Hicri, faaliyetlerini hem dijital hem de sahada yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yemen'in kültürel mirasını yazılı ve görsel olarak kayıt altına almaya çalışıyoruz. Sosyal medyada, konuyla ilgili üretilen makaleleri, filmleri ve hikayeleri paylaşıyoruz. Öte yandan Yemen'in değerlerini, mirasını ve çoğu kişinin bilmediği farklı güzelliklerini anlatan sanatsal ve kültürel sergiler düzenliyoruz."

Kısa sürede birçok iş yaptıklarını, gündemdeki gelişmeleri de takip ettiklerini söyleyen Hicri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tehlikelerine karşı halkı bilinçlendirmeye yönelik de özel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Hicri, ayrıca ülkenin geleceğine ilişkin kültür yatırımı olarak tüm tarihi hikayelerin bir arada bulunabileceği, referans görevi gören bir arşiv ile ülkenin tarihi ve kadim sanatıyla ilgili bir kitap koleksiyonu oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hicri, ilerleyen günlerde platformun faaliyetlerine devam etmesi ve farklı fikirlerin uygulanması için destek alabilecekleri konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

"Platform, takipçilerden büyük bir ilgi görüyor; paylaştığımız hikayelerin çoğuna olumlu tepkiler, geri dönüşler alıyoruz." diyen Hicri, "Bize gelen mesajlarda, takipçiler, platformda yer alan paylaşımlar sayesinde Yemen'in kültürel mirasını ve sanatını öğrenmenin önemini anladıklarını ifade ediyorlar, bundan dolayı çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Yemen'in köklü mirasının ve medeniyetinin görsel ve yazılı şekilde belgelendirilmesi gerekiyor." diyen Hicri, bu değerlerle övünmekle yetinilmemesi gerektiğini, Yemenliler olarak bu medeniyeti tüm dünyaya sunmak için yeni yollar bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mensur Işık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Burak Yılmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Yemenli gençler, çatışmaların gölgesindeki ülkelerinin kültürel mirasını canlı tutmaya çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 12:54:50. #1.14#
title