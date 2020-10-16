Yemenli Gazeteciler Sendikasından BM'ye çağrı
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Yemenli Gazeteciler Sendikasından BM'ye çağrı

16.10.2020 05:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 05:28
Yemenli Gazeteciler Sendikasından BM'ye çağrı

Yemenli Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler'e (BM) tüm esir gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

Yemenli Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler'e (BM) tüm esir gazetecilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, dün Husiler ile hükümet arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında 5 gazetecinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'den diğer gazetecilerin de serbest bırakılması için çalışmalara devam etmesi istendi.

Sendika, başta "Arap Gazeteciler" ve "Uluslararası Gazeteciler" federasyonları olmak üzere fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgilenen tüm yerel ve uluslararası kuruluşları da gazeteciler serbest kalıncaya kadar çalışmaya çağırdı.

Dünkü esir takasında serbest bırakılan gazetecilerin Hişam Tarmum, Hişam el-Yusufi, Heysem eş-Şihab, Isam Bilgays, Hasan Annab olduğu ifade edildi.

Dün Yemen'de hükümet 470, Husiler ise 240 esiri serbest bırakmıştı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardıkları belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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