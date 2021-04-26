Yemenli doktorlardan, Kovid-19 salgınının vurduğu sağlık sektörünü kurtarma çağrısı

Diaspora'daki Yemenli Doktorlar Birliği (YDD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle onlarca sağlık personelinin hayatını kaybettiği Yemen'de sağlık sektörünün kurtarılması için acil yardım çağrısı yaptı.

Diaspora'daki Yemenli Doktorlar Birliği (YDD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle onlarca sağlık personelinin hayatını kaybettiği Yemen'de sağlık sektörünün kurtarılması için acil yardım çağrısı yaptı.

Diasporada yaşayan Yemenli doktorların oluşturduğu YDD'nin Facebook sayfasından yapılan çağrıda, salgın nedeniyle 2020 yılının başından bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 153'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yerel makamlara, sağlık çalışanlarının aşıya ulaşabilmesi için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

YDD, sağlık çalışanları arasındaki vefatların artmasının sektörün çökmesine neden olacağı uyarısı yaptı.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin son verilerine göre, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 1187 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 137 kişi virüse yakalandı, 2 bin 546'sı da iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu